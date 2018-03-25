القبض على عميد شرطة يتزعم تشكيل عصابى لتزوير أوراق السيارات المهربة من ليبيا







كتب أحمد إسماعيل

ألقى ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، القبض على عميد شرطة أثناء قيادته سيارة بأوراق مزورة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم سرقة السيارات، قيام عميد شرطة بتهريب سيارة من دولة ليبيا بطرق غير شرعية، أسفرت التحريات حول المعلومات عن صحتها.

على الفور، تم عمل عدد من الأكمنة على الأماكن التى يتردد عليها الضابط، حيث تم القبض عليه أثناء سيره بالسيارة المبلغ عنها، وبالكشف عليها بالإدارة العامه لمرور القاهرة ومصلحة الجمارك، تبين عدم جود أوراق رسمية لها، وأن جميع الأوراق الخاصة بالسيارة مزورة .

كشفت تحريات ضباط مباحث السيارات، وجود تشكيل عصابى يضم عدد من الأشخاص من بينهم الضابط المتهم وليبى الجنسية وآخرين، تخصصوا فى تهريب السيارات من دولة ليبيا، وتزوير أوراق تسيرها وبيعها للمواطنين، تحرر محضر يحمل رقم 1077 لسنة 208 ، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .