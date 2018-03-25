القبض على عامل بحوزته 51 قطعة أثرية فى أسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من القبض على عامل بحوزته 51 قطعة أثرية وعدد من القطع والأحجار المختلفة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد قيام "وحيد.م.ع" 40 سنة عامل، بمزاولة غير مشروع فى مجال الإتجار بالقطع الآثرية وعقب تقنين الإجراءات تم اسهداف وضبط المتهم بمسكنه، وعثر بحوزته على 4 توابيت طول كل منهم متر بها نقوش فرعونية، و6 قطع تمثال مختلفة الأحجام، و3 قطع تمثال على شكل وجه، و3 قطع تمثال على شكل عرائس مختلفة الأحجام، و38 قطعة حجرية مختلفة وتمثال على شكل مومياء، وكذا كمية من الأحجار والقطع المختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.