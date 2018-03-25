القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بالإكراه فى حلوان







كتب ــ على عبد الرحمن

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، جنوب القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى يستخدم شطة حارة مطحونة، لسرقة التكاتك، من أصحابها تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، بوجود عصابة لسرقة التكاتك فى نطاق دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات، وفحص المشتبهين، تبين أن وراء الواقعة كلا من، "ا.م" و"ح.ع"، عاطلين، وتبين أنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما لسرقة التكاتك فى المنطقة، وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة، تم القبض عليهما أثناء استقلالهما توك توك مبلغ بسرقته، وبتفتيشهما عثر معهما على أكياس بلاستيكية تحتوى على كميات من الشطة الحارة المطحونة، وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأنهم يستقلون توك توك الضحية، فى اتجاه معلوم لديهم،ا وحينما يصلون لمنطقة خالية من السكان، يقوم أحدهما بطمس وجه السائق بـ "الشطة الحارة"، فيما يقوم الآخر بتهديده بالسلاح الأبيض "مطواه"، إذا قاومهما، ومن ثَم الفرار بالتوك توك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضهم على نيابة حلوان الجزئية، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.