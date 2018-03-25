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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و10 كيلو بانجو بالإسماعيلية

الأحد، 25 مارس 2018 06:39 م
القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و10 كيلو بانجو بالإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "فرد روسى" وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 10.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "صالح.ن.ع"32 عاما عاطل والمتهم "أحمد.ا.م"19 عاما عاطل، بحوزتهما سلاح نارى نارى "فرد روسى" و3 طلقات من ذات العيار و12 لفافة بانجو وزنت حوالى 10.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 أقر المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم المحرمة.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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