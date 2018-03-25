الغردقة تستضيف فريق كرة الماء الصربى لإقامة معسكره التدريبى







كتبت ميرفت رشاد

أعلنت نهلة حسن، مديرة التطوير بأحد النوادى بالغردقة، وصول فريق نادى ريد ستار الصربى لكرة الماء وبطل أوروبا، اليوم الأحد، لإقامة معسكر كرة الماء بالغردقة، وإجراء تدريبات ثنائية مع نادى هليوبوليس مصر، مشيرة إلى أن مدة إقامة الفريق الصربى تصل لأسبوع، ومن المقرر تنظيم رحلة بحرية بهدف تشجيعهم على تكرارالزيارة لمصر.





وقالت " نهلة حسن " فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن التوجه لاستضافة الفرق الرياضية بالخارج لإقامة معسكراتهم التدريبية فى مصر، سيكون له مردود إيجابى لتنشيط التدفقات السياحية الوافدة إلى منتج "السياحة الرياضية" بمدينة الغردقة، وأشارت إلى أن النادى يسعى فى جذب المزيد من الفرق الرياضية لتكون مصر البديل لتركيا، لافتة إلى أن مصر بها كافة المقومات التى تؤهلها لتكون من أكثر البلاد توافرا لعناصر للنجاح فى مجال السياحة الرياضية.

وأضافت" حسن" أن صناعة السياحة الرياضية تشهد فى الوقت الحاضر نموا متزايد، مشيرة إلى أن هذا الحكومات الأجنبية لديها اهتمام بتنمية هذا المجال السياحى حيث يعد دفعة رئيسية لاقتصاد البلاد، حيث تقدر التعاملات فى مجال السياحة الرياضية بنحو تريليون دولار فى قطاع السياحة والسفر العالمي.