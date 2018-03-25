العراق: رفات مقبرة ضفاف نهر ديالى تعود لعناصر أمن فقدوا بعد عام 2014

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كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى بالعراق اليوم الأحد أن رفات المقبرة الجماعية التى عثر عليها شمال شرقى المحافظة تعود لعناصر أمن فقدوا بعد 2014.

وقال رئيس اللجنة الأمنية فى المجلس صادق الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "المعلومات الأولية عن المقبرة الجماعية التى عثر عليها يوم أمس قرب ضفاف نهر ديالى من جهة قاطع شمال المقدادية (35 كيلومترا شمال شرقى بعقوبة)، أظهرت أن الرفات تعود لعناصر أمنية فقد أثرهم بعد 2014"، مضيفا أن الرفات سيتم تسليمها إلى ذويها بعد استكمال الإجراءات القانونية.



وكان رئيس مجلس قضاء المقدادية قد أعلن، أمس السبت، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قرب ضفاف نهر ديالى.



يذكر أن الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى عثرت على العديد من المقابر الجماعية فى المناطق المحررة أغلبها تعود لمدنيين أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابى خلال فترة سيطرته عليها بعد يونيو 2014.