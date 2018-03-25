video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: العثور على مخبأ للمتفجرات جنوب بغداد

الأحد، 25 مارس 2018 12:55 م
العراق: العثور على مخبأ للمتفجرات جنوب بغداد القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

عثرت قوات الجيش العراقى، اليوم الأحد، على مخبأ كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة جنوب بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية - نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوات الفرقة 17 نفذت عملية أمنية فى منطقة الشريفات جنوب بغداد، وعثرت على مخبأ كبير للمواد المتفجرة، من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى فى قضاء داقوق جنوب كركوك، بأن عناصر (داعش) الإرهابى، أقدموا على تفجير ضريح إسلامى صوفى (للساده البوخمره) بعد يوم من نسف قبر أحد رموز عشيرة الكاكية فى قرية حفتا غار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تحبط هجوما لـ"داعش" جنوب غرب قضاء سامراء

القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد تحسبا لاحتجاجات

القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقتل أربعة منهم شمال غرب الموصل

اخبار عربية

الجيش العراقى

القوات العراقية

اخبار العرب

اخبار العراق

تنظيم داعش




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة