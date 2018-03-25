العراق: العثور على مخبأ للمتفجرات جنوب بغداد

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عثرت قوات الجيش العراقى، اليوم الأحد، على مخبأ كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة جنوب بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية - نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوات الفرقة 17 نفذت عملية أمنية فى منطقة الشريفات جنوب بغداد، وعثرت على مخبأ كبير للمواد المتفجرة، من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى فى قضاء داقوق جنوب كركوك، بأن عناصر (داعش) الإرهابى، أقدموا على تفجير ضريح إسلامى صوفى (للساده البوخمره) بعد يوم من نسف قبر أحد رموز عشيرة الكاكية فى قرية حفتا غار.