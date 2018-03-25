العثور على طفلة تائهة بالدقى والنيابة تأمر بإيداعها دار رعاية

العثور على طفلة تائهة بالدقى والنيابة تأمر بإيداعها دار رعايةالأحد، 25 مارس 2018 11:46 ص
الطفلة المعثور عليها بالدقى
كتب بهجت أبو ضيف
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أمرت نيابة شمال الجيزة بإيداع طفلة دار رعاية، بعد العثور عليها تائهة، حيث عثر عليها أحد المواطنين، وسلمها لقسم شرطة الدقى.
تلقى الرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا من أحد المواطنين، يفيد العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات تائهة.
فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارات بإيداع الطفلة دار رعاية لحين التوصل لأفراد أسرتها.
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