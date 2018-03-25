العثور على جثة ربة منزل متعفنة ملفوفة ببطانية وشريط لاصق بكرداسة







كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متعفنة وملفوفة ببطانية، وعليها شريط لاصقة داخل شقة بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فى حالة تعفن، وملفوفة ببطانية، وعليها شريط لاصق.

ورجحت التحريات الأولية، أن المجنى عليها تعرضت للقتل ولفها الجانى ببطانية وشريط لاصق تمهيدا للتخلص منها، ونقل الجثة خارج الشقة.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.