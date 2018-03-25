العاهل السعودى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الكونغو لمناقشة سبل تطوير العلاقات







الرياض أ ش أ

عقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو، حيث تم خلالها بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جلسة المباحثات، حضرها من الجانب السعودى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكى خالد بن عبدالرحمن العيسي، كما حضرها من الجانب الكونغولى وزير الشؤون الخارجية جان كلود جاكوسو، ووزير المالية والميزانية كاليكست نجانونجو، ومدير عام شركة نفط الكونغو ميكسانيت راوول، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية لوسيان ايباتا.