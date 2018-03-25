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الأحد، 25 مارس 2018 01:09 م
خالد صلاح
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العاهل البحرينى يؤكد دعم المملكة لمصر فى حربها ضد الإرهاب

الأحد، 25 مارس 2018 12:29 م
العاهل البحرينى يؤكد دعم المملكة لمصر فى حربها ضد الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة





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بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا التفجير الذى وقع فى مدينة الإسكندرية أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن العاهل البحرينى أعرب - فى برقيته - عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع مصر فى جهودها فى الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وفى سياق متصل، بعث رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس السيسى، فى ضحايا التفجير الذى وقع بالإسكندرية أمس، وأوضحت الوكالة، أن الرسالة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا التفجير الذى وقع فى مدينة الإسكندرية، مبتهلا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، كما بعث رئيس الوزراء البحرينى ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.


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