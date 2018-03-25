"العامة للجملة": صرف 97% من المقررات التموينية لشهر مارس حتى الآن

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف 97% من مقررات شهر مارس الجارى فى محافظات الوجه القبلى حتى الآن، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه البحرى.

وأضاف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين شدد على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى تتعاقد على شراء السلع من خلال لجنة المشتريات المركزية بشكل مستمر.

كانت شركة قها للأغذية المحفوظة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح 5 منتجات جديدة من معلبات العصائر خلال شهر رمضان المقبل، وهما عصائر الفراولة والأناناس بسكر، وإضافة منتجات عصائر "الأناناس والتفاح والبرتقال" بدون سكر، بتركيز نسبة فاكهة 25% فى العصائر، كما تم طرح منتج جديد "بلح نصف جاف" بسعر 23 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى طرح شوربة عدس وفول بالزيت زنة العبوة 250 جرامًا.