"الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" يتصدر ترتيب أنشط شركات بورصة النيل

"الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" يتصدر ترتيب أنشط شركات بورصة النيلالأحد، 25 مارس 2018 03:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1164.9 ألف ورقة بقيمة قدرها 314.2 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 981.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1010.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 648.2 ألف ورقة، وبقيمة 1605.1 ألف جنيه.
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3.3 ألف ورقة، وبقيمة 8.5 ألف جنيه، 0.1 ألف ورقة، وبقيمة 1.4 ألف جنيه، على التوالى.
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