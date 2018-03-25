"الشرقية للدخان" تستهدف دعم موازنة الدولة بـ57 مليار جنيه العام المقبل

"الشرقية للدخان" تستهدف دعم موازنة الدولة بـ57 مليار جنيه العام المقبلالأحد، 25 مارس 2018 07:50 م
عمومية الشرقية للدخان - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت مساء اليوم الأحد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومبانى، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019.
عقدت الجمعية برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة ، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم اعتماد الموازنة وسط إشادة كبيرة من المساهمين لتطور وتحسن أداء الشركة.
وقال محمد عثمان هارون رئيس الشركة لـ"اليوم السابع" إن الموازنة تستهدف دعم الخزانة العامة بـ57 مليار جنيه بزيادة 7 مليارات عن العام الحالى، لافتا أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تبلغ 3.250 مليار جنيه العام المالى المقبل. وإن الشركة تستهدف استثمار 1.2 مليار جنيه خلال عام الموازنة.
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