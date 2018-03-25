السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بشقة سكنية ببلوك مساكن عثمان، دائرة قسم ميناء البصل بالإسكندرية، وأسفر الحريق عن إصابة قاطنة الشقة "ا ع م" 68 سنة ربة منزل بحروق بسيطه باليدين والقدمين وتم نقلها لمستشفى رأس التين للعلاج.

وكانت تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من إدارة شرطة النجدة، بنشوب الحريق وبانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية للفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضى ونشوب الحريق بغرفة النوم مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها، أسفر الحريق عن إصابة قاطنة الشقة "ا ع م" 68 سنة ربة منزل بحروق بسيطه باليدين والقدمين وتم نقلها لمستشفى رأس التين للعلاج، وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الحريق نتيجة أحد الأقراص الطاردة للباعوض المشتعلة سقط منها أعلى مرتبة السرير ولم تتهم أحد بالتسبب فى الحريق، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.