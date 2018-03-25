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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

الأحد، 25 مارس 2018 08:42 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات حريق - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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