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السيسي يمنح أحمد قطان "وشاح النيل" تقديرا لدعمه علاقات مصر والسعودية

الأحد، 25 مارس 2018 11:38 ص
السيسي يمنح أحمد قطان "وشاح النيل" تقديرا لدعمه علاقات مصر والسعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح الوزير أحمد قطان وشاح النيل





كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وشاح النيل، وثمّن خلال اللقاء جهود "قطان" فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة على مدار 14 عاما قضاها فى القاهرة، وأسهم خلالها فى رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن عمله مندوبا دائما لبلاده بالجامعة العربية. 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير السعودى نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.

ومن جانبه، أشار الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى قوة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائى مع مصر على كل الأصعدة.


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