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خالد صلاح
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السودان يعرض احتياجاته الفنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الأحد، 25 مارس 2018 05:19 ص
السودان يعرض احتياجاته الفنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عمر البشير الرئيس السودانى





الخرطوم أ ش أ
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عرض السودان لمنظمة التجارة العالمية، احتياجاته الفنية فى مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفقا لمطلوبات الانضمام للمنظمة .

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الدكتور عوض أحمد سكراب، مع بعثة المركز الاستشارى لمنظمة التجارة العالمية برئاسة هانس أسكول مان، السبت بمقر الهيئة بالخرطوم، وذلك بحضور المفاوض الوطنى لانضمام السودان للمنظمة، الدكتور حسن أحمد طه .

وأوضح طه -فى تصريح صحفي- أن الهدف من زيارة الوفد هو تنفيذ الدعم الفنى المقدم من المملكة المتحدة لتعزيز القدرات لأجل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية .

وأضاف أن لقاء الوفد مع الإدارة العليا للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، جاء لتحديد احتياجات بناء القدرات المؤسسية للهيئة لتمكين السودان من إنجاز عملية الانضمام والاستعداد لمرحلة ما بعد الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية .

 


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