السودان يدين حادث الإسكندرية ويؤكد تضامنه الكامل مع مصر فى مواجهة الإرهاب

السودان يدين حادث الإسكندرية ويؤكد تضامنه الكامل مع مصر فى مواجهة الإرهابالأحد، 25 مارس 2018 03:38 م
حادث تفجير الإسكندرية - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية السودانية، إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابى الذى وقع، أمس السبت، فى منطقة رشدى بمحافظة الإسكندرية، فى جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف.
وأعربت الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الأحد، عن صادق تعازى ومواساة حكومة وشعب السودان، لمصر حكومة وشعبا ولعائلات الضحايا والجرحى، وتمنت عاجل الشفاء للمصابين، وشددت الوزارة على تضامن السودان الكامل مع مصر، ودعمه ومساندته لها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها فى مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية.
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