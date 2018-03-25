السودان نبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى حلول مستدامة لقضية لاجئى الجنوب

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أكدت الحكومة السودانية، العمل على التوصل إلى حلول مستدامة بشأن قضايا النازحين واللاجئين بحلول عام 2020، منوهة بأن أولوياتها تركز على المساعدات المباشرة والتنسيق لحل قضية لاجئى جنوب السودان الذين يفوق عددهم مليونا وثلاثمائة ألف لاجئ.

وصرحت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، مشاعر الدولب، فى كلمتها خلال ملتقى "المفوضيات الولائية للعون"، اليوم الأحد، بالخرطوم، بأن قضايا النازحين واللاجئين تعتبر من القضايا الحرجة التى يجب حلها بنهاية الخطة الخمسية فى 2020، داعية للترتيب المشترك للوصول إلى الحلول المرجوة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تقديم العون المطلوب للنازحين واللاجئين لكى يخرج السودان مما وصفته "المرحلة المأزومة" إلى مرحلة التنمية والإعمار، ولفتت إلى أن اللائحة التى أصدرتها المفوضية لتحسين التدخلات الإنسانية، تؤكد على الرؤية الوطنية فى توطين العمل التطوعى للتدخلات الإنسانية وفق الاحتياجات، مشيرة إلى أن هذه اللائحة حددت محاور لتسهيل الإجراءات الإنسانية، وتقييم العمل والمشروعات التى يتم تنفيذها.

من جانبه، أكد مفوض العون الإنسانى أحمد آدم، أن تحديات السلام أكبر من تحديات الحرب، الأمر الذى يتطلب مزيداً من الجهد والعمل، لافتا إلى مشاركة واسعة فى أعمال الملتقى، وأوضح أن رفع العقوبات الاقتصادية أسهم فى التحول العالمى من العمل الإغاثى إلى العمل التنموى، داعيا للتوصل إلى حلول مستدامة وإحكام التنسيق لحل أزمة نحو مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من جنوب السودان.

البشير يشيد بدور الجيش فى الحفاظ على أمن واستقرار السودان

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس السودانى، عمر البشير، بدور القوات المسلحة السودانية فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، جاء ذلك فى كلمته خلال احتفال القوات المسلحة السودانية باعتماد إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي، والحالى الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف، وتكريم القادة السابقين، اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع بالخرطوم .

وأكد البشير، أن القوات المسلحة السودانية ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها، ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين، مثمنا أداء هيئة الأركان السابقة وما حققته داخليا وخارجيا من خلال المشروعات المشتركة التى شاركت فيها، ودعا البشير، إلى الاستمرار بذات النهج والتميز للقوات المسلحة عبر خطة تطويرها للفرد والمعدات وبيئة العمل، لتكون قوة رادعة لتأمين السودان دون قتال، مؤكدا أن القادة الذين تم تكليفهم قادرون على تنفيذ هذه المهمة.

ومنح البشير، رئيس الأركان ونائبه وأعضاء رئاسة الأركان السابقين، وسام النيلين من الطبقة الأولى ودرع القائد الأعلى، وفاءً وتقديرا لما قدموه للقوات المسلحة السودانية ولوطنهم طيلة فترة عملهم.