السكة الحديد: انتظام حركة القطارات اليوم على الخطوط ولا صحة لتعطلها







كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات اليوم الأحد على كل الخطوط، وأن الحركة تعمل بصورة منتظة باستثناء بعض التهديات بالمواقع التى يتم فيها أعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الاشارات ضمن خطة تطوير الهيئة فى إعادة تاهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.

وأضاف المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أنه يتابع لحظة بلحظة على مدار اليوم حركة مسير القطارات مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات بالإضافة الى تخصيص خطوط اتصال لاستقبال أى شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب 0122000880 و01220008807 و01274422925 و0225753555 و147.