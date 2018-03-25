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السفير الفلسطينى يثنى على جهود مؤسسة ياسر عرفات لحشد الدعم لقضية فلسطين

الأحد، 25 مارس 2018 04:24 م
السفير الفلسطينى يثنى على جهود مؤسسة ياسر عرفات لحشد الدعم لقضية فلسطين السفير دياب اللوح





كتب- هاشم الفخرانى
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التقى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الأحد، كادر مؤسسة ياسر عرفات وذلك فى مقر المؤسسة بالقاهرة، بحضور شخصيات ووجهاء من الجالية الفلسطينية فى مصر.
 
 
وأكد السفير دياب اللوح على أهمية دور مؤسسة ياسر عرفات الذى تكتسبه من اسم الرئيس الراحل والرمز ياسر عرفات، مؤكدا على أهميتها فى التوثيق لمختلف محطات الرئيس النضالية منذ بداية الثورة الفلسطينية حتى استشهاده.
 
 
وأثنى السفير اللوح على الدور الذى تقوم به المؤسسة من علاقات وتواصل مع المؤسسات والجهات العربية والإقليمية الأخرى، والجهود المتواصلة التى تحشدها فى دعم القضية الفلسطينية، والنشاطات السياسية والثقافية التى تقوم بها المؤسسة من خلال برامجها لخدمة المشروع الوطنى الفلسطينى وتعزيز القيم الوطنية.
 
 
من جهته رحب محمد مشرف مدير مؤسسة ياسر عرفات بالسفير دياب اللوح وشكره على الزيارة، ومتابعته لشئون المؤسسة والدعم المتواصل الذى تقوم به سفارة فلسطين، مشددا على أهمية التنسيق مع السفارة فى كافة النشاطات والاجتماعات.
 
 

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دياب اللوح

سفير فلسطين

السفير الفلسطينى

مؤسسة ياسر عرفات

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