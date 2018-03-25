video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفارة الأمريكية تشكر "اليوم السابع" بعد حوارها مع الفريق الغنائى Teklife

الأحد، 25 مارس 2018 08:24 م
السفارة الأمريكية تشكر "اليوم السابع" بعد حوارها مع الفريق الغنائى Teklife السفارة الأمريكية





كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تقدمت السفارة الأمريكية فى القاهرة، بالشكر إلى مؤسسة اليوم السابع، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد إجراء مقابلة صحفية مع فريق Teklife الغنائى الأمريكى ، بعد حفله الفنى مع الفريق المصرى Copies 100، فى إطار فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة.

أجرت "اليوم السابع" مقابلة مع الفريق الأمريكى، لكشف انطباعات الفريق عن الزيارة إلى مصر والحفل بالاشتراك مع فرقة مهرجانات مصرية، حيث قال أعضاء الفريق "تاسو" و"تاى" إنهما مستمتعان بزيارة مصر، ومهتمان للغاية بالحفل، ولديهما شغف كبير تجاه التجربة خاصة أنها ستكون مزيج بين موسيقاهم والموسيقى المصرية الشعبية.

وأكد أعضاء الفريق، أنه رغم عدم وجود وقت كاف للتنزه فى القاهرة إلا أنهما زارا برج القاهرة وشاهدا النيل، وحديقة الأورمان واستمتعا بالجو، لكنهما أشارا أن زحام المدينة أسوأ ما فيها.

وبخصوص الأكلات المصرية الشعبية التى تناولها الثنائى فى أحد المطاعم المشهورة، علقا: "الطعام المصرى لذيذ للغاية وممتع بشكل لا يصدق"، وكان هذا تعليقهما بعد تناول "حمام محشى، موزة بالخضار، كشرى، وملوخية".

1111
السفارة الأمريكية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فريق Teklife الأمريكى لـ"اليوم السابع": الفن لديه قدرة فى التأثير على الشعوب

السفارة الأمريكية

فريق Teklife

الفريق المصرى Copies 10




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة