السعودية تمنح العراق 33 ألف مقعد للحج هذا العام

السعودية تمنح العراق 33 ألف مقعد للحج هذا العامالأحد، 25 مارس 2018 04:15 م
حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ
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أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية اليوم الأحد عن منح السعودية للعراق أكثر من 33 ألف مقعد للعام الحالى، مشيرة إلى إدخال بعض التعديلات للقرعة ، منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للأشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزا بها.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن رئيس الهيئة خالد العطية قوله - خلال مؤتمر صحفى - " إن السعودية منحت العراق 33 ألفا و690 مقعدا للحجاج العراقيين للعام الحالى ، وهو حسب البيانات السكانية الصادرة من وزارة التخطيط التى قدرت نسبة سكان العراق خلال عام 2013 ، فيما وعدت السعودية بزيادة العدد ، والذى من الممكن أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة
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وأضاف " أن القرعة التى ستجرى ، ستشمل المحافظات العراقية عدا أقليم كردستان ، وأن العدد المخصص سينتقص منه 15% لشهداء المؤسسة " .
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