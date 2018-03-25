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الأحد، 25 مارس 2018 02:37 م
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السجن المؤبد لـ6 متهمين لسرقتهم 1.4 مليون جنيه من بنك H.S.B.C

الأحد، 25 مارس 2018 02:12 م
السجن المؤبد لـ6 متهمين لسرقتهم 1.4 مليون جنيه من بنك H.S.B.C محكمة - أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار على النمر، بمعاقبة كل من "عماد عبد الوهاب، ومصطفى عبد الوهاب، وأحمد سيد عبد العال، وصبحى عبد الفتاح، و حسن أبو سريع، ووليد أبو سريع"، بالسجن المؤبد حضوريا للمتهمين الأول والثالث والسادس، وغيابيا للثانى والرابع والخامس، لاتهامهما بسرقة بنك H.S.B.C  بالسطو المسلح.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، و طارق خميس، وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمود.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة مبلغ وقدره مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف جنيه و15 ألف دولار أمريكى، من بنك H.S.B.C بالقاهرة الجديدة، عن طريق سطو مسلح استخدموا فيه الأسلحة النارية، كما استولى المتهمون على جهازى محمول خاصين برئيس فرع البنك، وموبيل خاص بأحد العملاء.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصابة موظف البنك محمد حسنى عبد الرحمن من خلال إطلاق الأعيرة النارية خلال اقتحامهما للبنك.

 

وقد دلت تحريات مباحث قسم القاهرة على ثبوت الواقعة، كما دلت على تسليم المتهم الأول نفسه للقسم واعترافه على شركائه بالجريمة.

 


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