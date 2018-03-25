"الزراعة": فتح أسواق جديدة لتصدير أسماك الدنيس واللوت لـ 6 دول أوروبية







كتب عز النوبى

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى فتح أسواق جديدة لتصدير الدنيس واللوت المصرى لـ 3 دول أوروبية جديدة هى ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ليصل عدد الدول المستوردة لأسماك الدنيس واللوت من الدول الاوربية إلى 6 دول ضمن دول الاتحاد الأوروبى.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية الأحد، إنه تم تصدير 4 آلاف و508 كيلو جرام من أسماك البلطى عالى الجودة لـ6 دول أوربية، ضمن خطة مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة إنتاج وتداول الأسماك لأغراض التصدير والاستهلاك المحلى، مشددة على أنه يجرى حاليا استمرار برامج تكويد مزارع إنتاج الأسماك لزيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك ذات القيمة العالية لزيادة دخل البلاد من العملات الأجنبية.

ولفتت محرز إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلي 13% من الاحتياجات بعد إستكمال مخطط الانتاج السمكي لمشروع بركة غليون ، إلا أننا نصدر 30 الف طن من الاسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لان مصر تعد ثاني اكبر دولة منتجة للبلطي والاولي افريقيا، واسماك البلطي التي تستوردها السعودية من الاردن هي أسماك مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلي، إعتمادا علي المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والاسماك.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الانتاج الكلى لمصر من الاسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكى، موضحة إن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الاسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرة إلي أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الانتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الاسماك بسبب الزيادة السكانية وإرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وشددت محرز علي أن إحتياجات الاستهلاك المحلى من الاسماك تصل إلى مليون و 940 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الاسماك يصل إلى 166 ألفا و 334 طن، مشيرا إلى أن إجمالى أنتاج بحيرة البردويل 4 الاف و 500 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة ادكو6 آلاف و 700 طن بينما يبلغ انتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألف و34 طن، بينما يبلغ اجمالى انتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 الف طن، مشيرة إلى أن إجمالى إنتاج أسماك البحر الأحمر 49 ألف و 642 طن، وان إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى 58 ألف و 700 طن ، مشيرا إلي أن إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إل 890 ألف طن، مقابل 180 ألف طن تنتجها مصر من أسماك البوري، موضحة أن إجمالى كميات إنتاج مصر من أسماك "المبروك" يصل إلى 110 ألف طن، فى حين يبلغ إجمالى انتاج مصر من أسماك اللوت 13 ألف طن .