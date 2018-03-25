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الزراعة تخصص خطا ساخنا لتلقى بلاغات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 10:18 ص
الزراعة تخصص خطا ساخنا لتلقى بلاغات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الانتخابات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تخصيص خط ساحن، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن التعدى على الأراضى الزراعية خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، على الرقم 37499385.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، بتشديد عمليات المرور والمتابعة على الأراضى الزراعية بكل القرى، وعمل نوبتجيات للعاملين بجهاز حماية الأراضى حتى فى الجمعيات الزراعية المختلفة، لمداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدى التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات فى المهد قبل تفاقمها.

وشدد البنا على إنشاء غرف عمليات بكل المحافظات تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضى، لتلقى بلاغات المواطنين والتوجيه السريع بالتعامل مع تلك البلاغات بعد التأكد من جديتها.

وأكد وزير الزراعة أن  ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومى، والاعتداء عليها جريمة فى حق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن له يتم التهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، والمتخاذلين فى تنفيذ الإجراءات.


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