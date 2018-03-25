الدوحة تخطط والإخوان ينفذون.. فيديو يكشف تورط الجزيرة فى حادث الإسكندرية







كتبت إسراء أحمد فؤاد

فضح مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، دور النظام القطرى الداعم للإرهاب عالميا فى التحضير للعملية الخسيسة التى استهدفت اغتيال مدير أمن الإسكندرية أمس، باستهداف موكبه فى منطقة رشدى، ما أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 5 آخرين.

وأكد نشطاء ممن تداولوا الفيديو، أن الهجوم جاء بضوء أخضر من النظام القطرى، وصل للإرهابيين عبر قناة الجزيرة الشيطانية، التى تحرض على العنف فى مصر بشكل مستمر، خاصة أن العملية جاءت بعد ساعات من تغريدة تحريضية للقناة على "تويتر"، دعت فيها جماعة الإخوان الإرهابية للجوء للعنف وترك السلمية، الأمر الذى عدّه مغردون أمرا مباشرا من تميم بن حمد ونظامه للإرهابيين ببدء تنفيذ مخططهم فى مصر، جرى توصيله عبر الجزيرة.

وأشار النشطاء فى تعليقهم على الأمر، إلى أن العملية تؤكد بالدليل القاطع أن أنشطة الإرهابيين تُدار من قطر، وأن رسائل الترميز لبدء العمليات تصدر من قناة الجزيرة، ودشن نشطاء هاشتاج #الدوحه_تخطط_والاخوان_ينفذون .. لفضح أساليب قناة الجزيرة القطرية، ونظام الدوحة الذى يديره تميم بن حمد، الراعى الرسمى للإرهاب فى العالم.