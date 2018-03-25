الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بشبين القناطر







القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل شب فى مخزن أخشاب على مساحة نصف فدان بمنطقة كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بمنطقة كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.