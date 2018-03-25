الدفاع العراقية ترد على عدوان أردوغان: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تدخل عسكرى

الدفاع العراقية ترد على عدوان أردوغان: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تدخل عسكرىالأحد، 25 مارس 2018 05:13 م
الجيش العراقى -أرشيفية
كتب أحمد جمعة ومحمد شرقاوى
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أكدت وزارة الدفاع العراقية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تدخل عسكرى خارجى فى العراق.
وكان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.
وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك"، وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".
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عدد الردود 0
بواسطة:
سامي
اردوغان.....تكبييييير.....تكبييييير..
والسؤال هنا : هو اللي بيعملوا اردوغان ده من الاسلام؟ يعني يحتل جزء من سوريا ( عفرين) ويحتل جزء من العراق .. هل الاحتلال وقتل الناس وتشريدهم من الاسلام؟ اكيد الاسلام ربعيد جدا عن اردوغان وعصابته خوان المسلمين الكدابين ونسألهم: هو الجيش المصري مايقدرش يحتل ليبيا في 5 دقايق؟ هو السيسي ليه مشطمعان في ليبيا ؟ لان السيسي مسلم حقيقي...لكن القردوغان راعي وممول للارهاب والاسلام السياسي..