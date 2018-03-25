الدفاع العراقية ترد على عدوان أردوغان: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تدخل عسكرى







كتب أحمد جمعة ومحمد شرقاوى

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تدخل عسكرى خارجى فى العراق.

وكان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك"، وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".