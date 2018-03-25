





رويترز

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن نظام الدفاع الصاروخى الإسرائيلى يعترض عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلى حذر أهالى قطاع غزة من الوجود بالقرب من السياج الحدودى الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منبها إلى إمكانية إطلاق النار على المخالفين عند الضرورة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال بيان ألقته طائرات إسرائيلية فوق قطاع غزة، اليوم الأحد "جيش الدفاع يعيد النظر بحظر الاقتراب من السياج الحدودى على مسافة أقل من 300 متر، وكل من يقترب يعرض نفسه للخطر حيث تتخذ قوات جيش الدفاع الإجراءات اللازمة لإبعاده بما فى ذلك إطلاق النار فى حالات الضرورة".