الدفاع الروسية: 1700 مدنى سورى غادروا "دوما" عبر الممرات الإنسانية أمس







وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا، من خلال المعابر الإنسانية.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت الدفاع الروسية، فى بيان، اليوم الأحد، إن أكثر من 1700 مدنى غادروا أمس مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، عبر الممر الإنسانى فى مخيم الوافدين، وبحسب معطيات الوزارة، فإن أكثر من 23 ألف شخص غادروا مناطق فى الغوطة الشرقية عبر هذا المعبر فقط من نهاية فبراير.

كما أشارت الوزارة، إلى أن المدنيين بدأوا يعودون إلى منطقتى "سقبا" و"كفر بطنا" المحررتين من المسلحين فى الغوطة الشرقية، وأن عناصر الجيش الروسى يقدمون وجبات غذاء ساخنة وماء، والخدمات الطبية اللازمة، وبلغ عدد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية من جميع الممرات حتى الآن بلغ 106182 شخصا.