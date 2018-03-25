الدفاع الروسية: خروج 988 مسلحا عبر ممر عربين الإنسانى بالغوطة الشرقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن خروج 988 مسلحا وأفراد عائلاتهم، عبر ممر بلدة عربين الإنسانى فى الغوطة الشرقية فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان أصدرته الوزارة، "نتيجة للمفاوضات بين قيادة المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مع قادة جماعة "فيلق الرحمن"، تم التوصل إلى اتفاق لخروج مسلحى هذه المجموعة من بلدة عربين فى الغوطة الشرقية".

وذكرت الوزارة، "أنه جرى خروج 988 مسلحا وأفراد عائلاتهم عبر الممر الإنسانى أمس السبت، ونقلوا إلى محافظة إدلب بواسطة 17 حافلة"، مشيرة إلى أنه "طوال الطريق، ضمنت الشرطة السورية سلامتهم تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسية وممثلى الهلال الأحمر العربى السورى".