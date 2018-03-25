الدفاع الروسية: خروج 1092 مدنيا من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين

الدفاع الروسية: خروج 1092 مدنيا من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدينالأحد، 25 مارس 2018 04:48 م
عمليات الإجلاء
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1092 مدنيا خرجوا ، اليوم الأحد ، من غوطة دمشق الشرقية فى سوريا مستخدمين معبر مخيم الوافدين.
وأكدت الوزارة - فى بيان نقلته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع المدنيين الخارجين يتلقون الرعاية والوجبات الغذائية.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ، فى وقت سابق اليوم ، أن أكثر من 500 مدنى خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين ، مؤكدة أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا عبر المعابر الإنسانية المخصصة لذلك.
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بواسطة:
mehdi mountather
Crime
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