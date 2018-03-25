الدفاع الروسية: خروج 1092 مدنيا من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين







أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1092 مدنيا خرجوا ، اليوم الأحد ، من غوطة دمشق الشرقية فى سوريا مستخدمين معبر مخيم الوافدين.

وأكدت الوزارة - فى بيان نقلته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع المدنيين الخارجين يتلقون الرعاية والوجبات الغذائية.



كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ، فى وقت سابق اليوم ، أن أكثر من 500 مدنى خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين ، مؤكدة أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا عبر المعابر الإنسانية المخصصة لذلك.