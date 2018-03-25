الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا شمال شرق الرياض

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا شمال شرق الرياضالأحد، 25 مارس 2018 10:46 م
صاروخ _ صورة أرشيفية
رويترز
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قال التلفزيون الرسمى السعودى، إن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صاروخا فى شمال شرق العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.
وسمع مراسلو "رويترز" فى العاصمة السعودية دويا هائلا قبل منتصف الليل بقليل.
وقد اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربى، منذ أيام صاروخا باليستيا فى سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثى الانقلابية.
وأوضح مصدر عسكرى - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ فى سماء المدينة وسقطت أجزاءه فى مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أى أضرار.
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