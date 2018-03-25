الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا شمال شرق الرياض







رويترز

قال التلفزيون الرسمى السعودى، إن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صاروخا فى شمال شرق العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد. وسمع مراسلو "رويترز" فى العاصمة السعودية دويا هائلا قبل منتصف الليل بقليل.

وقد اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربى، منذ أيام صاروخا باليستيا فى سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثى الانقلابية .