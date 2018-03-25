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الداخلية: ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما خلال 24 ساعة

الأحد، 25 مارس 2018 07:00 ص
الداخلية: ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما خلال 24 ساعة وزارة الداخلية - ارشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء" خلال 24 ساعة من ضبط 12963 قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما قضائيا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

 

 


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