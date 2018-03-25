الداخلية: ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما خلال 24 ساعةالأحد، 25 مارس 2018 07:00 ص
وزارة الداخلية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
تمكن قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء" خلال 24 ساعة من ضبط 12963 قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما قضائيا.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
إضافة تعليق
صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة
ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة