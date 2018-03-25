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الداخلية تنفذ 33 ألف حكم قضائى.. وتضبط 41 قطعة سلاح

الأحد، 25 مارس 2018 02:56 م
الداخلية تنفذ 33 ألف حكم قضائى.. وتضبط 41 قطعة سلاح حملة امنية - ارشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وحائزى السلاح غير المرخص.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال ال 24 ساعة فى ضبط "72 قضية مخدرات، 29 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 33883 حكما قضائيا متنوعا".

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 41 قطعة سلاح نارى بحوزة 37 متهما.

وبدورها، نجحت شرطة التموين فى ضبط 26 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و84 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و18 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و17 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 345 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و16 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

ومن ناحيته وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين ورجال الشرطة بعدد من الأقسام والمراكز الشرطية بمديرية أمن المنوفية.


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