video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تقيم عزاء لشهيدى حادث الإسكندرية الإرهابى بالقائد إبراهيم

الأحد، 25 مارس 2018 01:33 م
الداخلية تقيم عزاء لشهيدى حادث الإسكندرية الإرهابى بالقائد إبراهيم تفجير الاسكندريه





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قررت مديرية أمن الإسكندرية، إقامة عزاء لشهيدى الحادث الإرهابى، بالقائد إبراهيم فى محطة الرمل مساء اليوم الأحد.
 

كان مسئول مركز الإعلام الأمنى، أعلن انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

 وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

فيديو.. وزير الداخلية: لدينا معلومات عن مرتكبى تفجير الإسكندرية وحددناهم

الداخلية

الارهاب

الاسكندرية

مدير امن الاسكندرية




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة