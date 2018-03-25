الداخلية تقيم عزاء لشهيدى حادث الإسكندرية الإرهابى بالقائد إبراهيم







كتب محمود عبد الراضى

قررت مديرية أمن الإسكندرية، إقامة عزاء لشهيدى الحادث الإرهابى، بالقائد إبراهيم فى محطة الرمل مساء اليوم الأحد.

كان مسئول مركز الإعلام الأمنى، أعلن انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.