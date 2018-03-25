الداخلية تخصص أرقام 24863447 و 26843200 لمعرفة مقر لجنتك بالانتخابات







محمود عبد الراضى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار توجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة السبل للتيسير على المواطنين خلال قيامهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية وبمناسبة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام 26، 27، 28 من مارس الجارى، وفى ضوء إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض المدارس والتى تستخدم كمراكز انتخابية، الأمر الذى أدى إلى اختلاط الأمر على بعض الناخبين لعدم معرفتهم بمركزهم الانتخابى.

خصصت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أرقام الهواتف التالية ( 24863447 – 26843200 ) وذلك لتلقى استفسارات الناخبين عن عناوين المراكز الانتخابية التابعين لها ومسمياتها الجديدة أو أية مشكلات تعوق إدلائهم بأصواتهم على مدار الـ24 ساعة.. وذلك للتيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات قد تواجههم.