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الداخلية :إحباط تهريب أسلحة بيضاء بمطار القاهرة

الأحد، 25 مارس 2018 01:19 م
الداخلية :إحباط تهريب أسلحة بيضاء بمطار القاهرة مطار القاهره الدولى - أرشيفيه





كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ضبطت راكبين حال مغادرتهما البلاد ومحاولة أحدهما تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش، وحيازة الآخر لأسلحة بيضاء.

بدأت الواقعة أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بأحد الركاب (يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ) أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة ، عثر بداخلها على بعض المشمولات المحظور حيازتها عبارة عن (8 خناجر) بالمخالفة للقانون.

 

ومن ناحية أخري أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب ( مجدى . ع . ع - مندوب مبيعات ) أثناء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة المشار إليها عثر بداخلها على (90 قرص مخدر، 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 10 جرام ) كان يخفيها داخل عبوات مواد غذائية.

    

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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