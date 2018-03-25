الخشت يقدم رؤية لتطوير البحث العلمى فى مواجهة الإرهاب بمؤتمر طاقات المصريين

يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد 25 مارس الجاري، فى الجلسة الختامية للمؤتمر القومى للبحث العلمى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، برؤية بحثية، بعنوان: "تطوير البحث العلمى فى مجابهة التطرف والإرهاب".

ويطرح رئيس جامعة القاهرة فى الجلسة الختامية، دراسة للواقع الحالي، وكيفية تجاوزه، كما يقدم رؤية لتطوير البحث العلمى فى دراسة ظاهرة التطرف وكيفية مواجهتها.

ويستعرض الخشت، فى دراسته البحثية، تحليلاً للأخطاء المنهجية فى دراسة علوم الدين وأسباب تلك الأخطاء وكيفية تجاوزها. ويعرض بالنقد للأوهام المسيطرة فى دراسة المذاهب الدينية.

وفى ختام دراسته، التى يقدمها فى الجلسة الختامية للمؤتمر القومى للبحث العلمى، يطرح الخشت مشروعاً بحثياً لإعادة بناء وتطويرعلوم الدين وأركان تأسيس خطاب دينى جديد.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت أمس السبت 24 مارس الجارى، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وبحضور باحثين وعلماء من الداخل والخارج، ومن المعاهد البحثية والجامعات المصرية، وتشارك فى فعالياته، جامعة القاهرة بمجموعة من المشروعات البحثية، قام باستعراض تفاصيلها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.