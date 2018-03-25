الخارجية تستقبل بعثة تجمع الساحل والصحراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الخارجية تستقبل بعثة تجمع الساحل والصحراء لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 06:35 م
بعثة تجمع الساحل والصحراء
كتب - أحمد جمعة
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استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والمشرف على انتخابات المصريين فى الخارج اليوم الأحد بعثة تجمع الساحل والصحراء "س/ص" المُشكلة لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، برئاسة السفير أمادو تورى السفير المالي لدي ليبيا، وذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية اتصالاً بتنظيم انتخابات المصريين في الخارج، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في سير العملية الانتخابية في الداخل، حيث يتكون الوفد من (18) شخصاً من ثمانى دول أفريقية، بالإضافة إلي كبار مسئولي التجمع.
الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإقليمية قد أعربت عن رغبتها في متابعة العملية الإنتخابية، حيث يشارك في متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافةً لبعثة تجمع الساحل والصحراء، بعثات عن الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وممثلي وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر التي أعربت عن رغبتها في زيارة المقار الانتخابية في الداخل.
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