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الحماية المدنية تستعد للانتخابات وتنشر قواتها لفحص وتمشيط المقار الانتخابية

الأحد، 25 مارس 2018 05:37 م
الحماية المدنية تستعد للانتخابات وتنشر قواتها لفحص وتمشيط المقار الانتخابية انتخابات - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، خطة محكمة لتأمين مقار الانتخابات الرئاسية وإجراء عمليات فحص وتعقيم بشكل دورى لكافة اللجان، وسط تمركز العديد من رجال الأمن لتأمين عمليات الاقتراع مع التدعيم بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ بمحيط اللجان، لحين انتهاء عمليات التصويت بانتخابات الرئاسة 2018.

وسيقوم فريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بعمليات فحص كل المقار الانتخابية ومحيطها والتأكد من توافر كل الاشتراطات الأمنية اللازمة بها وصلاحيتها لإجراء الانتخابات بها، بالإضافة إلى قيام خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بعمليات التعقيم الخاصة بتلك المراكز للتأكد من خلوها من ثمة أى أجسام غريبة، ومن ثم تسليم المقار لعناصر التأمين المكلفة بتأمين تلك المقار والمراكز الانتخابية.

كما سيقوم خبراء المفرقعات بجولات ميدانية موسعة تستهدف عمل مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية بالعاصمة، بالإضافة إلى المنشآت الشرطية، بصفة دورية على مدار اليوم، لإجهاض أى محاولات من شأنها إفساد فرحة المواطنين بالعمليات الانتخابية، مع تمركز سيارة إطفاء بمحيط كل لجنة انتخابية مع انتشار خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى بجميع نقاط الإدارات و نشر الكلاب البوليسية للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات.

كما تنسق الإدارة العامة للحماية المدنية مع إدارات المرور على فرض حرم آمن ، بمحيط اللجان الانتخابية من خلال وضع سدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15  مترا ، لتأمين عمليات دخول و خروج المواطنين للجان الانتخابية ، مع قيام رجال المرور بعمليات رفع للسيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات ، مع تسهيل عمليات الاقتراع للمواطنين.

وسيكون رجال المفرقعات مزودين بأجهزة كشفية وكلاب مفرقعات وأجهزة حديثة للقيام بعمليات تأمين التجمعات الدعائية بنطاق المحافظات أمام اللجان الانتخابية، و تناشد إدارة المفرقعات جميع المواطنين فى حالة العثور على أى جسم غريب يجب الاتصال برقم 120 أو 180 ليتم انتقال خبراء المفرقعات إلى المكان لفحص الجسم للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ.


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