الحكومة الأردنية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر

الحكومة الأردنية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد وقوفها إلى جانب مصرالأحد، 25 مارس 2018 07:31 م
حادث الإسكندرية الإرهابى
كتب أحمد جمعة
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استنكرت الحكومة الأردنيّة الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية أمس، وأسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الشرطة المصريّة وإصابة خمسة آخرين.
وأكّد المومني وقوف الأردن إلى جانب مصر ودعم جهودها في سبيل القضاء على الإرهابيين وجرائمهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن تعازي الحكومة الأردنيّة للحكومة المصريّة وأُسَر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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