الحكومة الأردنية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر







كتب أحمد جمعة

استنكرت الحكومة الأردنيّة الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية أمس، وأسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الشرطة المصريّة وإصابة خمسة آخرين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن هذه الممارسات الإرهابيّة هي دليل آخر على بشاعة الفكر الإرهابي وإجرام أصحابه، مشدّداً على ضرورة تكاتف الجميع في المنطقة والعالم بأسره من أجل اجتثاث هذا الفكر الظلامي من جذوره.

وأكّد المومني وقوف الأردن إلى جانب مصر ودعم جهودها في سبيل القضاء على الإرهابيين وجرائمهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن تعازي الحكومة الأردنيّة للحكومة المصريّة وأُسَر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.