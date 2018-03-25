الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية دهم لتعقب خلايا داعش بديالى

الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية دهم لتعقب خلايا داعش بديالىالأحد، 25 مارس 2018 10:52 ص
قوات الحشد الشعبى
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن الحشد الشعبى العراقى ، اليوم الأحد انطلاق عمليات دهم وتفتيش فى محيط ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالى.
وذكر البيان العسكرى الصادر اليوم ، والذى أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إن قوات اللواء 110 فى الحشد الشعبى أطلقت، اليوم، عملية دهم وتفتيش فى محيط الطريق العسكرى فى أطراف ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة)، لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابى ".
وأضاف أن العملية تأتى وفق معلومات استخبارية بوجود عناصر إرهابية متورطة بحادثة قتل خمسة مدنيين أمس على طريق السعدية - حمرين .
وكان مدير ناحية السعدية أعلن أمس مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين بينهم طبيبة ، خلال الهجوم من قبل داعش على مركبة على طريق السعدية - حمرين أو مايعرف بطريق العسكرى.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة