الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية دهم لتعقب خلايا داعش بديالى

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أعلن الحشد الشعبى العراقى ، اليوم الأحد انطلاق عمليات دهم وتفتيش فى محيط ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالى.

وذكر البيان العسكرى الصادر اليوم ، والذى أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إن قوات اللواء 110 فى الحشد الشعبى أطلقت، اليوم، عملية دهم وتفتيش فى محيط الطريق العسكرى فى أطراف ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة)، لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابى ".

وأضاف أن العملية تأتى وفق معلومات استخبارية بوجود عناصر إرهابية متورطة بحادثة قتل خمسة مدنيين أمس على طريق السعدية - حمرين .

وكان مدير ناحية السعدية أعلن أمس مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين بينهم طبيبة ، خلال الهجوم من قبل داعش على مركبة على طريق السعدية - حمرين أو مايعرف بطريق العسكرى.