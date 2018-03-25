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الجيش اليمنى يسيطر على منطقة الشريجة شمالى لحج

الأحد، 25 مارس 2018 11:25 ص
الجيش اليمنى يسيطر على منطقة الشريجة شمالى لحج قوات الجيش اليمنى





أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية أن قوات الشرعية اليمنية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى تمكنت من السيطرة على منطقة الشريجة شمالى لحج.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية ، اليوم الأحد ، عن المصادر قولها :" إن هذه التطورات جاءت بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى فى هذه المنطقة".

وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أفادت فى وقت سابق اليوم بمقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثى فى معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطنى شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

يذكر أن الجيش الوطنى اليمنى بدعم من التحالف العربى، استعاد معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم فى مديرية برط العنان شمال غربى محافظة الجوف.

 

 


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