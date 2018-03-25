الجيش اليمنى يسيطر على منطقة الشريجة شمالى لحج

الجيش اليمنى يسيطر على منطقة الشريجة شمالى لحجالأحد، 25 مارس 2018 11:25 ص
قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق
أفادت مصادر يمنية أن قوات الشرعية اليمنية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى تمكنت من السيطرة على منطقة الشريجة شمالى لحج.
ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية ، اليوم الأحد ، عن المصادر قولها :" إن هذه التطورات جاءت بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى فى هذه المنطقة".
وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أفادت فى وقت سابق اليوم بمقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثى فى معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطنى شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.
يذكر أن الجيش الوطنى اليمنى بدعم من التحالف العربى، استعاد معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم فى مديرية برط العنان شمال غربى محافظة الجوف.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة