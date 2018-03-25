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الأحد، 25 مارس 2018 01:06 ص
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الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثيا شرقى محافظة البيضاء

الأحد، 25 مارس 2018 01:07 ص
الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثيا شرقى محافظة البيضاء عناصر من الجيش اليمنى





عدن أ ش أ
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قُتل وأصيب أكثر من 30 عنصرًا من مليشيات الحوثى الانقلابية، مساء السبت، فى معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمنى، شرقى محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى فى المناطق الواقعة بين مديريتى ناطع، والملاجم.

وأضافت المصادر أن المعارك تركزت فى منطقة فضحة، وغربى جبلى الظهر، والقرحا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 حوثيًا وإصابة 17 آخرين.

كما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية فى جبل ملح، ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، فى آل حميقان، بمديرية الزاهر اليمنية.

 


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