الجيش السورى يؤمن خروج مدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى







أ ش أ

أمن الجيش السورى، اليوم الأحد، خروج عشرات المدنيين من غوطة دمشق الشرقية ممن تتخذهم التنظيمات المسلحة دروعا بشرية وذلك عبر الممر الإنسانى المؤدى إلى مخيم الوافدين الذى افتتحه الجيش السورى فى الـ27 من الشهر الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش والهلال الأحمر السورى قاموا باستقبال دفعات جديدة من المدنيين الخارجين عبر الممر الأمن فى الغوطة الشرقية، وأضافت سانا أن محافظة ريف دمشق قامت بتأمين سيارات الإسعاف وحافلات النقل للمدنيين الخارجين من الغوطة تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى أمنت أمس أكثر من 1700 مدنى خرجوا من الممر الآمن المؤدى من الغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين أغلبهم من النساء والأطفال وتم نقلهم بالحافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة فى ريف دمشق.