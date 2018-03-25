الجيش الأمريكى يعلن شن غارة أسفرت عن مقتل 3 من القاعدة جنوبى ليبيا

الجيش الأمريكى يعلن شن غارة أسفرت عن مقتل 3 من القاعدة جنوبى ليبياالأحد، 25 مارس 2018 07:15 ص
غارة جوية _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ
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أعلن الجيش الأمريكى، أنه شن غارة بطائرة بدون طيار قرب بلدة أوبارى جنوبى ليبيا استهدفت أحد مواقع تنظيم القاعدة الارهابي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، طبقا لقناة (سكاى نيوز) بالعربية مساء الجمعة ، إن إرهابيين اثنين قتلا فى غارة شنها الطيران الأمريكى قرب مدينة أوبارى جنوب ليبيا.
وكان قد أعلن مقتل 3 من عناصر القاعدة فى غارة جوية على موقع قياديين فى تنظيم (القاعدة) شمالى بلدة أوبارى فى الجنوب الليبي.
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