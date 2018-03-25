الجيش الأردنى يحبط محاولتى تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا







أ ش أ

أعلن الجيش الأردنى، اليوم الأحد، إحباط محاولتى تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات فى المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية للمملكة مع سوريا.

وصرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشمالية للمملكة وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكرى وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة 5 أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضى الأردنية، ما أدى إلى القبض على ثلاثة منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السورى، مشيرا إلى أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف و31 كف حشيش و103 آلاف قرص ترامادول، و28 ألف قرص كبتاجون وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وتابع أن المنطقة العسكرية الشرقية للمملكة وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكرى وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة مركبة حاولت الاقتراب من الأراضى الأردنية، ما أدى إلى تراجعها باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط ذخيرة عددها 2972 طلقة لسلاح كلاشينكوف و580 كف حشيش و195 ألف قرص كبتاجون وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.